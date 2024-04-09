ليتوانيا: ثمانية مرشحين يخوضون انتخابات الرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليتوانيا يوم الاثنين أن ثمانية مرشحين سيخوضون انتخابات الرئاسة في البلاد والمقررة في 12 مايو.

وجمع المرشحون الحد الأدنى المطلوب وهو 20 ألف توقيع من الناخبين للمشاركة في الانتخابات المباشرة لأعلى منصب حكومي في دولة البلطيق العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا للمفوضية.

ومن بين المرشحين الرئيس الحالي جيتاناس ناوسيدا الذي يتولى رئاسة الدولة منذ عام 2019 وهو الأوفر حظا وفقا لاستطلاعات الرأي.

أما حزب اتحاد الوطن الحاكم فقد رشح رئيسة الوزراء إنجريدا شيمونيتة للانتخابات.

وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يتنافس المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات في جولة إِعادة بعد أسبوعين.

ويضطلع رئيس الدولة في ليتوانيا بدور تمثيلي في المقام الأول، ولكنه يتمتع بصلاحيات أوسع في السياسة الخارجية والدفاعية مقارنة بالرئيس الألماني.

وتقع دولة البلطيق التي يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة في شمال شرق أوروبا، وتحدها منطقة كالينينجراد الروسية على بحر البلطيق وحليفة روسيا، بيلاروس.

ومن المقرر أن تصبح ليتوانيا خلال السنوات المقبلة محور تركيز الانخراط العسكري للجيش الألماني. وتقود ألمانيا منذ عام 2017 قوة مهام تابعة لحلف الناتو هناك تضم حوالي 1600 جندي، نصفهم تقريبا من القوات المسلحة الألمانية.

وتهدف الحكومة الألمانية الآن إلى تمركز لواء قتالي دائم يتكون من ما يصل إلى خمسة آلاف جندي في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.