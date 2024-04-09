محكمة أمريكية ترفض طلب تأجيل من ترامب في قضية الممثلة الإباحية

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رفضت محكمة استئناف التأجيل الذي طلبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المحاكمة الجنائية ضده فيما يتعلق بدفع أموال سرية مزعومة لممثلة إباحية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

ورفضت القاضية ليزبيث جونزاليس الطلب في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين بعد الاستماع إلى حجج محامي ترامب والادعاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

والمحاكمة الجنائية ضد ترامب هي الأولى ضد رئيس أمريكي سابق، ومن المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل في نيويورك باختيار هيئة المحلفين.

ووفقا لتقارير إعلامية، يحاول محامو ترامب أيضا تأخير بدء المحاكمة بطلبات أخرى، بما في ذلك دعوى قضائية ضد القاضي المسؤول، خوان ميرشان، أمام محكمة الاستئناف.

ويقال أيضا إنهم يكافحون ضد القيود التي فرضها القاضي على تصريحات ترامب العلنية حول الشهود والمحلفين وموظفي القضاء.

وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب في نيويورك بنحو 130 ألف دولار دفعها محامي ترامب مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا.

وكانت دانيلز قد ادعت أنها مارست الجنس مع ترامب، الذي ينفي هذه العلاقة لكن دون إنكار دفع المال. واتفاقيات عدم الإفشاء بين طرفين ليست غير قانونية.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بتزوير سجلات تجارية في محاولة مزعومة لإخفاء المدفوعات. وقد دفع بأنه غير مذنب.