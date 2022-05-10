مصرع وإصابة زوجين إثر انهيار شرفة شقتهم في الإسكندرية





لقي شخص، مصرعه، وأصيبت زوجته، مساء اليوم الاثنين، إثر انهيار شرفة الطابق الأول من عقار قديم، مأهول بالسكان، كائن في شارع 4 بعزبة عبد المنعم رياض، منطقة مطار النزهة، التابعة لحى شرق الإسكندرية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول سقوط جزئي بمنزل سكنيي، مع وجود ضحايا ومصابين.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن العقار مكون من 5 طوابق، وقديم، ومتهالك، وسقطت شرفة الطابق الأول على الأرض، لحظة تواجد الزوجين فيها.



ووفقا لمصدر أمني، تم نقل جثة الزوج إلى مشرحة كوم الدكة وسط المحافظة، والزوجة إلى المستشفى العام لإسعافها، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.