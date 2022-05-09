 أوكرانيا وكندا تتفقان على التعاون في إزالة الألغام من الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا - بوابة الشروق
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أوكرانيا وكندا تتفقان على التعاون في إزالة الألغام من الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:40 ص

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على زيادة التعاون في إزالة الألغام من الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الإثنين: "ترك الروس وراءهم آلاف الألغام وآلاف الشراك الخداعية والقذائف.. واليوم اتفقنا على إقامة أقصى تعاون في هذا الصدد، حتى لا تتبقى منطقة في أوكرانيا لا يمكن دخولها بسبب خطر الألغام الروسية"، موضحا أن الوفد الكندي أتيحت له الفرصة لزيارة ضواحي كييف "المحررة" والاطلاع عن كثب على الدمار الذي يتركه الاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية.


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