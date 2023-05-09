بايدن وماكارثي يبحثان اليوم أزمة سقف الدين الأمريكي

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في الوقت الذي يواجهان فيه ضغوطا متزايدة من أجل حل مشكلة سقف الدين العام الأمريكي قبل أن يؤدي إعلان الحكومة الأمريكية عجزها عن سداد ديونها إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الأمريكي.

يعقد اللقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بحضور زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشوك شومر، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عبء حل الأزمة يقع على كاهل رئيسي الدولة ومجلس النواب.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أول أمس الأحد، إنه "لا توجد خيارات جيدة" لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن سوى أن يقوم الكونجرس برفع الحد الأقصى، وحذرت من أن اللجوء إلى التعديل الـ14 سيثير أزمة دستورية.

وأضافت في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" أنه "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونجرس سقف الدين".

وقالت "ستكون هذه أزمة دستورية".

وانقسم الخبراء الدستوريين والاقتصاديين بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأمريكي يقول إن صلاحية الديون العامة "لا يجب أن يتم التشكيك فيها".

وأضافت يلين: "كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونجرس القيام بذلك.. إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع هذه الكارثة".