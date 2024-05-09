افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، معرض منتجات التمور بكورنيش النيل، والذي يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة، ويساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.

من جانبه أكد محافظ أسوان، خلال افتتاح المعرض اليوم الخميس، أن ذلك يأتي وفقاً للرؤية الشاملة الهادفة للاستثمار الأمثل لما تمتلكه عاصمة الاقتصاد الإفريقي من 3.3 مليون نخلة، وهو الذي يتوازى مع تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة على أرض زهرة الجنوب.

ولفت "عطية"، إلى أن ذلك يتكامل مع الخطوات الجادة الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجي متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو؛ ليتم قريباً وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل في ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.