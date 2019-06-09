خطة للتوسع في المراكز الإرشادية بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أنه تم الانتهاء من وضع خطة للتوسع في إنشاء المراكز الإرشادية على مستوى القرى والمدن ، لما لها من دور كبير في خدمة التنمية على أرض المحافظة .

وقال وكيل الوزارة - في تصريح اليوم الأحد- إنه مع زيادة الرقعة الزراعية على أرض المحافظة من خلال التوسع في الاستثمار الزراعي وعمليات الاستصلاح الحديث، كان من الضروري وضع خطة للتوسع في إنشاء المراكز الإرشادية لما لها من دور فعال في زيادة الوعي الزراعي وتقديم الخدمات الفنية للمزارعين .

وأضاف أن ذلك يتم بالتزامن مع خطة قطاع الزراعة بالمحافظة في تفعيل الندوات الإرشادية والمرور الميداني على المزارع والحقول وتوعية المزارعين بالأساليب الزراعية الحديثة والري وطرق التسميد والمعاملات الفنية الأخرى .

كما أشار إلى أن المراكز الإرشادية بالقرى تغطي جميع الخدمات للمزارعين لتعظيم الأداء الإرشادي وللمشاركة الإيجابية في برامج التنمية الريفية من خلال التكامل والتنسيق بين الجهاز الإرشادي وكافة التنظيمات والمؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي، وكذلك توصيل ونشر الأفكار والمعلومات الزراعية الحديثة إلى المزارعين .