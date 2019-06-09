نادال في مواجهة النمساوي «ثيم» على لقب رولان جاروس للتنس

تعزيز رقم قياسي لنادال أو انتصار غير مسبوق لثيم

تتجدد اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا المواجهة بين النجم الإسباني رافاييل نادال، الملقب باسم "ملك الملاعب الرملية" والنمساوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، حيث التقيا بعضهما البعض في نهائي البطولة نفسها العام الماضي وقد انتهى بفوز نادال بثلاث مجموعات متتالية.

ويتطلع نادال إلى تكرار الفوز ليعزز رقمه القياسي ويتوج بلقب رولان جاروس للمرة الثانية عشر في مسيرته، بينما يأمل ثيم في أن يصبح أول لاعب يتغلب على نادال في نهائي البطولة.

وفي حالة فوز نادال في مباراة اليوم سيصبح اللاعب صاحب أكبر نجاح في واحدة من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، متفوقا بفارق لقب واحد على النجمة الأسترالية السابقة مارجريت كورت التي أحرزت لقب أستراليا المفتوحة 11 مرة قبل نحو 50 عاما.

وحقق نادال صاحب الـ33 عاما، انطلاقة قوية في البطولة الحالية ولم يخسر سوى مجموعة واحدة في مباراته بالدور الثالث أمام البلجيكي ديفيد جوفين، وقد تغلب على النجم السويسري روجيه فيدرر بثلاث مجموعات متتالية في الدور قبل النهائي.

وفي حالة تتويج نادال اليوم، سيكون اللقب هو الثامن عشر له في بطولات "جراند سلام"، ويصبح متأخرا بفارق لقبين فقط عن فيدرر.

ولم يسبق لنادال الهزيمة في الدور النهائي لرولان جاروس، وقد رفع عدد انتصاراته في البطولة إلى 92 مقابل هزيمتين فقط، منذ مشاركته الأولى على ملاعب رولان جاروس في عام 2005 .

وتلقى نادال الهزيمة الأولى في رولان جاروس في عام 2009 في دور الستة عشر أمام السويدي روبين سترلينج، وجاءت الهزيمة الثانية عام 2015 أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية، بينما انسحب من نسخة عام 2016 قبل مباراته في الدور الثالث بسبب الإصابة.

ورغم أن نادال يعتقد أن جميع الأرقام القياسية سيجرى تحطيمها من قبل نجوم آخرين في المستقبل، أكد أنه لا يزال يشعر بالفخر إزاء إنجازاته.

وقال نادال "إنه أمر مذهل، هو شيء من نوع خاص ويصعب وصفه لكنني أعيشه، لم أكن أحلم بهذا قبل خمسة أو ستة أو ثمانية أعوام، لكن هذا يحدث اليوم، وهدفي هو الاستمرار."

وأضاف "التأهل لنهائي رولان جاروس مجددا يعني لي الكثير من جديد، خاصة بعد العودة من الوضع الذي لم يكن سهلا، في ظل كل الإصابات التي تعرضت لها."

وأضاف "كوني استطعت استعادة المستويات التي قدمتها خلال الأسبوعين الماضيين، هو أمر أفخر به بشكل كبير. كما أنني أوجه تركيزي إلى مواصلة المضي قدما."

أما دومينيك ثيم صاحب الـ25 عاما، فلا بد أنه يتمتع بثقة في تحقيق أفضل مما قدمه أمام نادال على الملعب نفسه قبل 12 شهرا.

ويتفوق نادال على ثيم 8 / 4 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما، ويتفوق عليه 7 / 4 في المباريات التي جمعت بينهما على الملاعب الرملية.

ولا شك أن ثيم يستمد الثقة من حقيقة أنه تغلب على نادال أربع مرات على الملاعب الرملية، كان آخرها في الدور قبل النهائي لبطولة برشلونة المفتوحة في أيار/مايو الماضي، عندما فاز ثيم 6 / 4 و6 / 4 .

كذلك حقق ثيم أول انتصار له في بطولات جراند سلام على حساب المصنف الأول على العالم، حيث تغلب على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6 / 2 و3 / 6 و7 / 5 و5 / 7 و7 / 5 في الدور قبل النهائي أمس السبت.

وأكد الإسباني نادال، أن منافسه في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، وهو النمساوي دومينيك تيم، «أصعب من تواجهه في مباراة نهائية»، وفي الوقت ذاته أوضح أن فوزه باللقب قبلها 11 مرة لن يفيد بشيء.

وقال اللاعب خلال مقابلة مع التليفزيون الفرنسي «تيم أحد لاعبي الـ«توب» فهو المصنف الرابع عالميا وسيكون هذا هو النهائي الثاني الذي يخوضه في بطولة رولان جاروس بخلاف خوضه للدور نصف النهائي في أكثر من مرة من قبل، فهو أصعب من تواجهه في المباراة النهائية، أنا أحترمه كثيرا، وللفوز بهذا اللقب يجب أن أقدم أفضل مستوى لي».

ويرى نادال أن امتداد مواجهة نصف النهائي بين تيم والصربي نوفاك ديوكوفيتش على مدار يومين، بسبب الأمطار، لن يعطيه أفضلية لأن النمساوي مستعد بشكل جيد لمواجهة مثل هذه التحديات.

وذكر اللاعب الإسباني بأن تيم فاز عليه منذ ستة أسابيع في الدور نصف النهائي لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس، ولذا قال «سيكون هذا تحديا كبيرا بالنسبة لي».

وأكد نادال أنه سيدخل هذه المواجهة متسلحًا بخبراته التي اكتسبها من اللعب الكثير، مع العلم بأنه يعلم جيدا أن كل مباراة تكون فريدة وتختلف عن الأخرى وأن الفرص من الممكن ألا تأتي مجددًا.