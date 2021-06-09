نبيل معلول: تفاصيل صغيرة ستحسم المتأهل من الأهلي والترجي

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يرى نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب سوريا، أن فترة التوقف الدولية أفادت الترجي والأهلي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية: «الفريقان فنيا على أعلى مستوى ولن نستطيع التكهن من يفوز أو يصعد للمباراة النهائية».

وأضاف: «التوقف الدولي أفادت الفريقين خاصة أنهم لم يبذلوا اي مجهود وهذا في صالحهم».

وأكمل مدرب الترجي السابق: «من يجهز معنويا وينجح في استغلال انصاف الفرص والتحضير الذهني سيمنح الفريق الأفضلية».

وعن تأثر لاعبي الأهلي بالتتويج باللقب التاسع .. أجاب: «لا اعتقد ذلك الأهلي سيضع تفكيره فقط في مباراة الترجي ويحاول خطف بطاقة التأهل ولن يتأثروا سواء في تونس أو مصر».

وانتقل نبيل معلول الحديث عن اختيار موسيماني لتدريب الأهلي.. قائلا: «اختيار موفق من محمود الخطيب واريد تسميته بدهاء وذكاء كروي».

وواصل: «الخطيب يعلم جيدا توقيت تعيين موسيماني مدربا للفريق ويعلم قدرات هذا المدرب لانه على علم بكل صغيرة وكبيرة عن الأجواء الإفريقية».

ووجه نبيل معلول حديثه رسالة لعلي معلول الظهير الأيسر: «علي نورنا في مصر وتونس ويعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ تونس بمركزه».

واختتم: «لقد تفاجئت بمستوى معلول مع الأهلي في السنوات الأخيرة ومن سوء حظه أنه تعرض لإصابات لكنه سيعود قريبا واتمنى له التوفيق».