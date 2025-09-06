ما هي أول دولة عربية سوف تغني أنغام على مسرحها بعد التعافي؟

تقف المطربة المصرية أنغام على خشبة المسرح وتغرد بصوتها العذب قريبا بعد غياب عن الحفلات بسبب وعكة صحية شديدة مرت بها، أدت إلى سفرها للخارج وتلقيها العلاج في أحد المستشفيات بألمانيا.

في 17 أكتوبر المقبل، سوف تقدّم أنغام، على خشبة مسرح القاعة رقم 9 بمعرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات "QNCC"، ليلة غنائية طربية جديدة، بعد غياب عن العمل بسبب الوعكة الصحية التي أصابتها.

تعد أنغام من أنجح المطربات المصريات، وقادت المشهد الموسيقي العربي لأكثر من 3 عقود منذ انطلاقتها عام 1987. بصوتها الفريد وأسلوبها المميز في الأداء، وينتظر الجمهور مجموعة من أشهر أغانيها التي تقدمها كل حفل، وتتضمن أغنيات حديثة من آخر ألبوماتها، "تيجي نسيب"، الصادر في 2024، وأغنيات أخرى مر عليها سنوات ولكن لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، مثل "أكتبلك تعهد، وشنطة سفر، ومبتعلمش، ولوحة باهتة".

وقبل هذا الحفل سوف تحيي أنغام حفلاً على مسرح رويال ألبرت هول العريق، في 23 سبتمبر الجاري، وأكدت أنغام أن الحفل سيقام في موعده نافية ما تردد عن إلغائه بسبب ظروفها الصحية غير المستقرة، كما أوضحت مديرة أعمالها أن الاستعدادات له تجري بشكل طبيعي.

أنغام هي أول مطربة مصرية تقدم حفلاً منفرداً على هذا المسرح التاريخي منذ ما يقرب من 6 عقود، حيث وقف عبدالحليم حافظ في ستينيات القرن الماضي.

طُرحت التذاكر منذ أشهر بأسعار تتراوح بين 80 و255 دولارا، بحسب مواقع الحجز المخصصة للحفل، ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً من الجاليات المصرية والعربية في أوروبا.

وكان آخر حفل لأنغام، قبل وعكتها الصحية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين، حيث افتتحت المهرجان بحفل غنائي ضخم ارتدت فيه فستانا أخضر اللون، يعبر عن البهجة ومرح الصيف، بقيادة المايسترو هاني فرحات، على مسرح U-Arena، واستضافت في الحفل المطرب والملحن تامر عاشور، الذي يشاركها أحيانا كثيرة غناء أغنية "لوحة باهتة" في حفلات مختلفة.

وعقب هذا الحفل سافرت أنغام إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وبالفعل أجرى الأطباء تدخلا جراحيا، بسبب مشاكل في البنكرياس، وقد عادت في نهاية أغسطس الماضي، لاستكمال التعافي في منزلها الخاص بالساحل الشمالي.