ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط

قاد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة تموينية موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأوضح المحاسب مجدي عبد الكريم، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 كراتين زبدة صفراء بوزن 200 كيلوجرام، و150 كيلوجرامًا من السمنة المستوردة من نيوزيلندا، و16 عبوة سمنة وزن 250 جرامًا، و10 عبوات سمنة وزن 500 جرام، و10 عبوات عسل نحل وزن الكيلوجرام منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 23 شيكارة شاي كيني بكمية إجمالية قدرها طن و265 كيلوجرامًا، و40 صفيحة جبن منتهية الصلاحية، و24 دجاجة متبلة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 كيلوجرامات دهون و3 كيلوجرامات لحوم بلدية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط إدارة منشأة بدون ترخيص.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد «عامر» استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتعامل بحزم مع جميع صور الغش والتلاعب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وضمت الحملة كلًا من: أيمن الأسود، مجدي المغلاوي، محمد المهدي، محمد شتيا، إبراهيم النجار، بسام أحمد، حمدي هليل، جمال الديب، ودعاء فهيد.