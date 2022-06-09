الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يختتم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة بالقاهرة

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، اليوم الخميس، دورة تدريبية لصالح 31 كادرا من الدبلوماسيين الأفارقة العاملين بسفارات بلادهم بالقاهرة.

وتناولت الدورة، التي عقدت بالمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية في الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، عدة موضوعات، أبرزها البروتوكول وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان قد ألقت محاضرة الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق السفير محند صالح لعجوزي في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية، على أهمية هذا النشاط الذي يأتي ضمن الأنشطة السنوية المبرمجة للصندوق لدعم الكوادر الدبلوماسية في إفريقيا، مشددا على اهتمام الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بمتابعة هذه الانشطة خاصة في مجال الدبلوماسية.

وحضر حفل الاختتام السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وعدد من السفراء الدول الإفريقية التي شاركت في الدورة، كما شارك سفير الكاميرون محمدو لبرنج، وألقى كلمة باعتباره عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء.

وألقى أحد المتدربين كلمة نيابة عن زملائه، وبعد إلقاء الكلمات من الحضور، تم تكريم الدبلوماسيين المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.