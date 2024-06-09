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5 شهداء فلسطينيين في قصف الاحتلال مخيم البريج ورفح

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:23 ص

اُستشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو الكاس في مخيم البريج.

وقبل قليل، أعلنت المصادر ذاتها، عن استشهاد مواطنين في قصف الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

ويكثف الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظة الوسطى، بعد يوم من ارتكابه مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83 ألفًا و680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.


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