نهاية حزينة لمغامرة السفينة مادلين وسط صمت العالم - ما نعرفه حتى الآن

• الخارجية الإسرائيلية تعلن السيطرة على السفينة واعتقال النشطاء لترحيلهم إلى بلدانهم

• إسرائيل تزعم أن "الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن السفينة ولم يستهلكها "المشاهير" سيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية"

• ائتلاف أسطول الحرية يطالب الدول الأوروبية بالتدخل ويعلن اختطاف النشطاء

• التأكيد على أن استيقاف السفينة في المياه الدولية ومنعها من نشاطها الإغاثي يعتبر جريمة حرب

• المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تطالب بريطانيا بالتدخل للإفراج عن السفينة التي ترفع علمها

أبحرت السفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية، وهي سفينة مدنية نحو غزة محملة بالمساعدات الإنسانية ومدافعين دوليين عن حقوق الإنسان، في تحدٍ مباشر للحصار غير القانوني والإبادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وسُمّيت السفينة مادلين، تيمنا بأول وأصغر صيادة في غزة عام 2014، وهي تجسيد لروح الصمود الفلسطيني التي لا تنكسر، ولتصاعد المقاومة العالمية ضد سياسة العقاب الجماعي والتجويع المتعمد التي تنتهجها إسرائيل.

وشارك في هذه الرحلة متطوعون من دول متعددة، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشطة في مجال العدالة المناخية غريتا ثونبرغ، وتحمل السفينة مساعدات عاجلة لأهالي غزة تشمل: حليب أطفال، وطحين، وأرز، وحفاضات، ومستلزمات صحية نسائية، ومعدات لتحلية المياه، ومستلزمات طبية، وأطراف صناعية للأطفال.

- إسرائيل تسيطر على السفينة وتعتقل النشطاء

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية متجهة إلى غزة تم اقتيادها إلى السواحل الإسرائيلية بعد أن وجهت البحرية الإسرائيلية السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من "منطقة محظورة".

وأضافت الوزارة، أن من المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم.

وأعلن "ائتلاف أسطول الحرية"، فجر اليوم، أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن سفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وقال الائتلاف، في بيان عبر تليجرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن سفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

ونشر الحساب ذاته، صورةً تظهر ركاب السفينة يرتدون سترات النجاة رافعين أيديهم، مؤكدا أن الاتصالات انقطعت على متن السفينة.

واتهم الائتلاف إسرائيل، بـ"اختطاف" النشطاء الذين كانوا على متن السفينة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية السيطرة على سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، ويعتقل النشطاء الـ12 على متنها تمهيداً لترحيلهم من البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البحرية الإسرائيلية تسحب السفينة حاليا باتجاه ميناء أسدود.

وأفادت القناة "12" العبرية (خاصة)، بأن قوات البحرية سيطرت على السفينة وهي في طريقها إلى أسدود، مؤكدة أنه لم تسجل إصابات.

- إسرائيل تزعم أن المساعدات سيتم نقلها إلى غزة

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها المشاهير سيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية".

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأحد، تعليمات للقوات الإسرائيلية بمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

وقال كاتس، في بيان: "أعطيت تعليماتي للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة. لغريتا المعادية للسامية ورفاقها، أبواق دعاية (حركة) حماس، أقول بوضوح: عودوا أدراجكم، فلن تصلوا إلى غزة".

- أسطول الحرية يطالب الدول الأوروبية بالتدخل

قالت النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، الموجودة على متن السفينة، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق فوقنا ألقت سائلا أبيض غير معروف، وفقا لتصريحات نقلها بث مباشر من على متن السفينة.

وأظهرت اللقطات، اقتراب زوارق حربية إسرائيلية من "مادلين"، وسط محاولات لإجبارها على التراجع.

وأفاد تحالف "أسطول الحرية"، بأن 6 زوارق إسرائيلية تحاصر السفينة، في حين أكد عضو الائتلاف تياغو أفيلا أن "ما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال قادة الرحلة، إن 4 زوارق حربية إسرائيلية اقتربت بالفعل دون شن هجوم حتى لحظة التقرير، فيما بثت صفارات إنذار على "مادلين" تحذيرا من اقتراب هذه الزوارق، وتم تجهيز سترات النجاة تحسبا لأي تصعيد.

وبدوره، ناشد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العالم الحر ولا سيما بريطانيا وفرنسا، التدخل العاجل لضمان سلامة طاقم السفينة.

- منع السفينة من نشاطها الإغاثي جريمة حرب

قالت ياسمين أجار الناشطة التركية على متن سفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" والمتجهة إلى قطاع غزة، الأحد، إن أي هجوم إسرائيلي على السفينة سيشكل "جريمة حرب أخرى".

وقالت أجار، في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ببساطة، إذا هاجمتنا إسرائيل، فسيكون ذلك جريمة حرب أخرى، تُضاف إلى قائمتهم الطويلة من جرائم الحرب".

وأضافت: "هم (القوات الإسرائيلية) من يحملون الأسلحة.. أما نحن، فنحمل مساعدات إنسانية فقط.. وما يجب على الناس فعله أن يفهموا أننا مدنيون ولا نحمل أي أسلحة على الإطلاق. مهمتنا إنسانية فقط".

وتابعت الناشطة التركية: "أشعر أنني مضطرة دائمًا لتكرار هذه المعلومة بسبب الدعاية الإسرائيلية".

وأضافت: "أبلغنا فريقنا الميداني أن قطع الإنترنت قد بدأ رسميا، ويمكننا أن نلمس ذلك من خلال الانقطاعات في الاتصال، لأن الإنترنت أصبح أبطأ بكثير".

واعتبرت حركة حماس، اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" التضامنية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، "إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وأدانت في بيان، "جريمة القرصنة الإسرائيلية باعتراض سفينة مادلين التضامنية في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من كان على متنها من متضامنين دوليين قدموا في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وفضح جريمة التجويع".

وأشادت بموقف المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة وأكدوا "أن غزة ليست وحدها بل تحظى بإسنادٍ من أحرار العالم، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيًا في مواجهة الاحتلال الفاشي".

وطالبت الحركة بإطلاق سراح المتضامنين فورا، محملة إسرائيل المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإدانة جريمة اعتراض السفينة.

وأشارت حماس، إلى أن احتجاز سفينة مادلين من شأنه أن "يزيد من عزلة الاحتلال ويعري وجهه الإجرامي أمام شعوب العالم".

- مقررة أممية تطالب بريطانيا بالتدخل

دعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة "مادلين" وطاقمها، بعد أن استولت عليها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وقالت ألبانيز، في منشور على منصة إكس، إن "اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة مادلين في المياه الدولية والاستيلاء عليها يستدعي توضيحا كاملا من السلطات الإسرائيلية".

وأكدت أن على بريطانيا "أن تسعى بشكل عاجل للحصول على هذا التوضيح، وأن تضمن الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".

وأشارت المقررة الأممية، إلى أن "سفينة مادلين تؤدي مهمة إنسانية مشروعة، ويجب السماح لها بمواصلتها باتجاه قطاع غزة".