عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل قتل زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، في منطقة الصف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمقتل سيدة داخل شقتها بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها، عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة، إثر مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.