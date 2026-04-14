بلومبرج: إيران تدرس وقفا مؤقتا لشحناتها عبر مضيق هرمز لتجنب إفشال المحادثات

قالت وكالة "بلومبرج"، اليوم، إن إيران تدرس وقفاً قصير الأمد للشحنات عبر مضيق هرمز لتجنب اختبار الحصار الأمريكي وإفشال جولة جديدة من محادثات السلام.

ونقلت "بلومبرج" عن شخص مطلع على المداولات في طهران، القول إن هذا التوقف المحتمل يعكس رغبة في تجنب تصعيد فوري في لحظة دبلوماسية حساسة، بينما تعمل واشنطن وطهران على ترتيب الجوانب اللوجستية لاجتماع مباشر جديد.

ولم ترد السفارة الإيرانية في بريطانيا ولا وزارة الخارجية في طهران على طلبات من الوكالة للتعليق على الفور.

وكانت "بلومبرج" قد أفادت، الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان إجراء مفاوضات إضافية لتمديد وقف إطلاق النار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري للحد من صادرات النفط الإيرانية، مع هدف عقد محادثات جديدة قبل انتهاء الهدنة الأسبوع المقبل.