أصيبت 3 فتيات بحالة تسمم حاد، نتيجة تناولهن كمية من عقار منوم، وذلك خلال جلسة «مزاح وتحدٍ» بينهن في منطقة حدائق أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة 3 فتيات بحالة تسمم وادعاء تناول مادة دوائية غير معلومة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص والتحريات أن الفتيات الثلاث يبلغن من العمر 16 عامًا، وأنهن كنّ في جلسة مزاح تطورت إلى «تحدٍ» فيما بينهن حول القدرة على تناول كمية من عقار طبي يُستخدم كمنوم ومهدئ.

وأسفر تناول العقار بكميات غير طبية عن إصابة الفتيات الثلاث بحالة تسمم وفقدان للوعي، ما استدعى نقلهن فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعهن تحت الملاحظة الطبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.