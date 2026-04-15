ارتفاع أسعار الذهب العالمي مع تأكيد ترامب احتمال إجراء المزيد من المحادثات مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال عقد جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الحرب التي نشبت بين الدولتين في 28 فبراير الماضي.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 80ر82 دولارا أي بنسبة 74ر1% إلى 20ر4850 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 703ر3 دولارا أي بنسبة 88ر4% إلى 645ر79 دولارا للأوقية تسليم يونيو.

ونقلت تقارير إخبارية عربية عن مسؤولين في سفارة إيران بإسلام آباد القول إنه جرى تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان وأنه يمكن عقد جولة ثانية من المحادثات في أي وقت وأي مكان.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية قال ترامب إن جولة ثانية من المحادثات المباشرة لإنهاء الحرب التي استمرت 7 أسابيع يمكن أن تعقد خلال اليومين المقبلين في باكستان.

وفي سوق النقط تراجع سعر الخام بمقدار 71ر6 دولارا أي بنسبة 77ر6% إلى 37ر92 دولارا للبرميل، مع تزايد احتمالات استئناف محادثات السلام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة في الولايات المتحدة تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة خلال الشهر الماضي إلى 80ر95 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 60ر98 نقطة.

كما كشفت بيانات صادرة عن شركة "أوتوماتيك داتا بروسيسينج" (أيه.دي.بي) لمعالجة قوائم الأجور في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف ما يعادل 25ر39 ألف وظيفة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 28 مارس.

في المقابل تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بنسبة 50ر0% على أساس شهري 4% على أساس سنوي خلال مارس الماضي.

كما ارتفعت أسعار الجملة الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 10ر0% شهريا و80ر3% سنويا خلال الشهر الماضي.