الثلاثاء 14 أبريل 2026 1:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

الصين تصف إغلاق أمريكا لمضيق هرمز بالخطير وغير المسئول

 بكين - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 1:34 م

انتقدت الصين الولايات المتحدة على خلفية إغلاقها لمضيق هرمز، وذلك ردا على رفض إيران إعادة فتح الممر التجاري الضيق والحيوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة من جانب أمريكا "خطيرة وغير مسئولة".

وأضاف أن تعزيز التواجد العسكري وإجراءات الإغلاق من جانب الولايات المتحدة تفاقم التوترات خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وتوصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الخطوات الأمريكية تقوض وقف إطلاق النار، وتفاقم من تعرض أمن المضيق للخطر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للولايات المتحدة ببدء إغلاق المضيق أمس الاثنين، ولكن الأساليب التكتيكية للجيش وأنشطته مازالت غير واضحة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك