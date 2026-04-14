الصين تصف إغلاق أمريكا لمضيق هرمز بالخطير وغير المسئول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الصين الولايات المتحدة على خلفية إغلاقها لمضيق هرمز، وذلك ردا على رفض إيران إعادة فتح الممر التجاري الضيق والحيوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة من جانب أمريكا "خطيرة وغير مسئولة".

وأضاف أن تعزيز التواجد العسكري وإجراءات الإغلاق من جانب الولايات المتحدة تفاقم التوترات خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وتوصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الخطوات الأمريكية تقوض وقف إطلاق النار، وتفاقم من تعرض أمن المضيق للخطر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للولايات المتحدة ببدء إغلاق المضيق أمس الاثنين، ولكن الأساليب التكتيكية للجيش وأنشطته مازالت غير واضحة.