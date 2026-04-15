أمريكا: إسرائيل ولبنان توافقان على محادثات إضافية في «إنجاز تاريخي»

بدأ اجتماع مساء اليوم الثلاثاء، بين سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع أدى إلى "محادثات بناءة بشأن خطوات نحو إطلاق مفاوضات مباشرة" تم وصفها باعتبارها بأنها "إنجاز تاريخي".

وأشارت تقارير إلى أن جميع الأطراف وافقت على البدء في مفاوضات مباشرة في موعد لاحق ومكان مختلف. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل.

وأعربت الولايات المتحدة عن الأمل في أن تفضي المفاوضات إلى "اتفاق سلام شامل" وأكدت للجانبين على دعمها لمحادثات إضافية.

وذكرت تفارير إسرائيلية ولبنانية أن الاجتماع على مستوى السفراء يرمي إلى الإشارة إلى بدء مفاوضات مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاجتماع استمر لساعتين.

كان الرئيس اللبناني قد أطلق مبادرة في التاسع من مارس الماضي 2026 ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين