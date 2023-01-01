قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة شهدت إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في غضون أسبوعين فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المبادرة تتضمن مشاركة أسطول ضخم من العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، التي يتم توجيهها صوب الشوارع والتجمعات السكنية الكبيرة، التي قد يجد المواطن فيها صعوبة في الاستفادة من المبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أنّ تكثيف الإجراءات من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها يساهم في الوصول إلى عدد كبير من الحالات في وقت قليل، مؤكدا أنّ هذا هو المستهدف في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنّ تحركات الدولة لخدمة المواطنين على هذا النحو، لا تأتي من قبيل الصدفة، موضحا أنّ هناك متابعة مستمرة مع الحالات التي تحصل على الخدمة.

وفي 25 يونيو الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق حملة «100 يوم صحة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين.

وآنذاك، أكّد مدبولي أن الحملة تعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تُقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية.