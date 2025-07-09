تقرير: ترامب يدرس إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إرسال منظومة إضافية من صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا، وطلب من البنتاجون تقديم خيارات لتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة.

وستكون هذه المرة الأولى التي يوافق فيها ترامب على تسليم منظومة سلاح رئيسية إلى كييف تتجاوز ما سمحت به إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين أن إدارة ترامب قررت تغيير موقفها ووأنها سترسل أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا بأمر من الرئيس.

وكانت واشنطن أوقفت مؤقتا تسليم بعض الأسلحة التي سبق التعهد بها لكييف، بما في ذلك أنظمة مضادة للطائرات، بسبب مخاوف من انخفاض المخزون الأمريكي.

وحاولت الولايات المتحدة التوسط لوقف إطلاق نار بين وسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، ووافقت كييف على المقترح، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع عددا من الشروط المسبقة.

وخلال حملته الانتخابية، كثيرا ما تحدث ترامب عن علاقته الجيدة مع بوتين، وادعى أنه قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة فقط.