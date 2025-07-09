ترامب: سندرس طلب أوكرانيا الحصول على أنظمة باتريوت إضافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنظر في طلب أوكرانيا الحصول على منظومة "باتريوت" دفاعية إضافية، مشيرا إلى أنها معدات باهظة الثمن.

وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين خلال لقائه مع قادة الجابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال في البيت الأبيض: "لقد طلبوا (السلطات في كييف) ذلك. إنها نادرة حقا لأن العديد من هذه الأنظمة قد سبق إرسالها إلى أوكرانيا.. سيتعين علينا دراسة هذا الطلب. إنه نظام عالي التكلفة جدا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف ترامب: "من المؤسف أننا مضطرون لإنفاق كل هذه الأموال على حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا".

وشدد مجددا على ارتفاع التكلفة قائلا: "نحن ندرس هذا الطلب"، في إشارة إلى إمكانية إرسال النظام.

وعن الوضع في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي: "لقد أوضحت سابقا استيائي مما يحدث"، داعيا إلى "وقف" العمليات القتالية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قد أفادت نقلا عن مصادر بأن ترامب يدرس إمكانية تسليم كييف نظام "باتريوت" إضافي.



