نادى دبى للصحافة يبحث مع المؤسسات الصحفية المصرية مواجهة تحديات كورونا على الإعلام العربى

الجلسات العربية الافتراضية تسبق انعقاد الدورة المقبلة للمنتدى وتبحث تعزيز التعاون الإعلامى العربى واكتشاف مزيد من فرص التميز

اللقاء بحث جهود المؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية فى الآونة الأخيرة ورؤيتها لمستقبل العمل الإعلامى فى ظل الأوضاع الراهنة

فى إطار الأنشطة التى ينظمها نادى دبى للصحافة ضمن أجندة الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربى المنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتماشيا مع نهج النادى فى توثيق أواصر التعاون مع المجتمع الإعلامى العربى والعالمى، نظم دبى للصحافة لقاء موسعا عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئى مع مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية فى جمهورية مصر العربية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك نحو تطوير مبادرات من شأنها تعزيز الأداء الإعلامى العربى، وسبل الارتقاء بالمخرجات الإعلامية على مستوى العالم العربى ككل، وبما يواكب رسالة النادى الرامية إلى المشاركة بصورة مؤثرة فى الوصول بالعمل الإعلامى إلى أرقى مستويات التميز بالتعاون مع جميع الأشقاء فى الوطن العربى.

وأكدت منى المرى أن اختيار عقد أول الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية مع قيادات المؤسسات الإعلامية المصرية، يأتى فى إطار التقدير الكبير الذى يحمله النادى للإعلام المصرى، وفى سياق العلاقات الوثيقة التى تربط نادى دبى للصحافة بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، واهتمام النادى المستمر بالمساهمة الإيجابية فى تطوير منظومة العمل الإعلامى محليا وعربيا.

وقالت المرى: «يمر العالم بمرحلة فارقة فى تاريخه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذى بدل حال العالم، بما فى ذلك المفاهيم والقواعد الإعلامية وأسلوب عمل المؤسسات الصحافية. وأكدت أن هذه المستجدات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى ستكون محور الاجتماعات الافتراضية التى سيعقدها النادى خلال الشهرين الحالى والمقبل مع العديد من المؤسسات الإعلامية فى عدد من البلدان العربية الشقيقة، وذلك فى سياق الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربى.

وأعرب المشاركون فى اللقاء عن تقديرهم الكامل لما تقوم به إمارة دبى من جهود حثيثة فى تشجيع العمل العربى المشترك على وجه العموم، بما فى ذلك إيجاد مقومات نجاح التعاون فى مضمار العمل الإعلامى، ممثلة فى نادى دبى للصحافة.

وشارك فى اللقاء كل من ميثاء بو حميد مديرة نادى دبى للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعبداللطيف المناوى رئيس تحرير المصرى اليوم، ومحمد البهنساوى رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، إضافة إلى فريق العمل فى نادى دبى للصحافة، وتحدث المشاركون عن ضرورة البحث فى أفكار جديدة لمواجهة المشكلات المستجدة التى تواجه الصحافة العربية بسبب تداعيات فيروس كورونا.