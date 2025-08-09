المخرجة غادة عبدالحميد تنهي تصوير فيلم «أنا هويت» احتفاءً بإرث سيد درويش

انتهت المخرجة غادة عبدالحميد من تصوير فيلم الروائي القصير"أنا هويت" الذي يستعرض الميراث الكبير الذي تركه فنان الشعب" سيد درويش"، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى "نغم" وهي في أواخر العشرينيات من عمرها تعيش بالقاهرة، وفي يوم تسافر مع أصدقاءها لمدينة الإسكندرية، وتزور حي موم الدكة، مسقط رأس الملحن والمغني سيد درويش، وهي مفتونة بموسيقاه وفنه.

تجد نغم نفسها منجذبة إلى قصة تتكشف أحداثها بمزيج من الرومانسية والتشويق، ويختتم الفيلم بالاحتفاء بالإرث الفني الخالد، مسلطًا الضوء على كيف أن رسالته تتجاوز كل الأجيال والعصور.

فيلم "أنا هويت" قصة وسيناريو وحوار وإخراج غادة عبدالحميد، تمثيل نيفين سراج الدين، أحمد جمعة، دينا إسماعيل، ياسمين سرور، عمرو عبداللطيف، وأشرف يحيى، مدير تصوير أحمد جمعة، تصميم مناظر وازياء ياسمين سرور، غناء وعزف عود نيفين سراج الدين، غناء حكيم مختار، إنتاج المدرسة العربية للسينما والتلفزيون.