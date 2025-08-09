9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون شن عملية إسرائيلية إضافية في غزة

رفضت 9 دول غربية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق عملية عسكرية إضافية واسعة في غزة، محذّرة من تفاقم "الوضع الإنساني الكارثي" وخطر نزوح جماعي وتهديد حياة المحتجزين.

ودعا البيان المشترك إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال مساعدات "ضخمة وفورية ومن دون عوائق"، مطالباً حركة حماس بالإفراج عن جميع المحتجزين، بلا شروط، مشددا على أن الخطط المعلنة "قد تنتهك" القانون الدولي الإنساني، وأن أي ضم أو توسيع للاستيطان يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، بحسب موقع الشرق الاخباري.

صدر البيان عن وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.