قبل أيام من الاجتماع المقرر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات حول مستقبلها.

وكتب ماكرون على منصة "إكس": "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا من دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف أن الأوروبيين يجب أن يكونوا أيضا جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك.

وأشار ماكرون إلى أنه تحدث هاتفيا في وقت سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وبعد مكالمته مع ماكرون، كتب زيلينسكي على "إكس": "أوكرانيا وفرنسا وجميع شركائنا مستعدون للعمل بأقصى قدر من الإنتاجية من أجل سلام حقيقي".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، يسعى بوتين إلى فرض السيطرة الروسية الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا، وهي مطالب يرفضها زيلينسكي بشكل قاطع.