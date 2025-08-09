مياه الأقصر تبحث تعزيز التواصل مع المواطنين حول مشروعات حياة كريمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات بالشركة؛ لمناقشة سبل تطوير آليات التواصل مع المواطنين بشأن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" خاصة في قطاع الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة، أهمية بناء جسور تواصل فعّالة مع الأهالي، لشرح مراحل تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة، وتوفير قنوات ميسرة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والعمل على حلها بسرعة وكفاءة.

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا لعمليات الترويب والتنديف بمحطات الصرف الصحي، مع استعراض الإجراءات الفنية لضمان كفاءة المعالجة وجودة المياه، والتشديد على المتابعة الدورية للعمليات للحفاظ على الأداء الأمثل وتقليل التأثيرات البيئية.

كما شدد رئيس الشركة على ضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات والأدوات في تنقية مياه الشرب وتحسين جودتها وفق المعايير الصحية، لضمان وصول مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وفي إطار رفع كفاءة العمل، بحث الاجتماع خطة لتطوير معدات الحملة الميكانيكية وضمان جاهزيتها، بجانب تعزيز قدرات الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريبية مستمرة.

واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتحقيق أهدافها.