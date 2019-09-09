قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، كان لاستعراض خطة الحكومة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن «هناك عدد من الملفات تأتي على رأس أولوليات الحكومة، أهمها الإصلاح الإداري والتعليم والصحة».

وأوضح أن «خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري تقوم على تطوير العامل البشري، من خلال الاختيار السليم والتدريب الراقي والمتابعة والتقييم، وفقًا لأعلى المعايير، بالإضافة إلى مواكبة الهيكل الإداري للدولة للهياكل الإدارية الحديثة في العالم سواء كانت حكومية أو غير حكومية».

وأشار إلى أن «الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لن يكون جغرافيًا فقط، بل سيكون بمثابة الانتقال لعصر جديد من الخدمات والأداء الحكومي».