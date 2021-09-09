مهرجان «آفاق مسرحية» يهدي دورته السابعة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي

قال المخرج هشام السنباطي، مؤسس وأمين عام مهرجان "آفاق مسرحية"، إن إدارة المهرجان قررت إهداء الدورة السابعة، التي تقام في الفترة من 20 سبتمبر إلى 20 نوفمبر القادم، إلى روح الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تقديرا لتاريخها الفني الكبير.

وأوضح هشام السنباطي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مهرجان آفاق مسرحية اعتاد أن يهدي كل دورة من دوراته التي تقام سنويا إلى أحد المبدعين الراحلين لتقديم نماذج رائدة وقدوة لشباب المهرجان الذين ينتمون للعديد من المحافظات.

وأضاف أن ماراثون "آفاق" ينطلق هذا العام يوم 20 سبتمبر الجاري بالمرحلة الأولى وهى مرحلة المسابقات، تليها المرحلة الثانية "الأوائل" وتقام بداية من يوم 11 نوفمبر حتى 20 نوفمبر القادم، ويتأهل منها العروض المتميزة للمشاركة بالنهائيات، وهى المرحلة الأخيرة بالمهرجان وتقام يوم 20 ديسمبر القادم على مسرح الهناجر بدار الأوبرا.

يذكر أن مهرجان "آفاق مسرحية" تقام دورته السابعة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر أن ترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.