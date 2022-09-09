ثلاثي هجومي في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال بكأس لوسيل

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة مرتقبة بين الزمالك والهلال بطلي الدوريين المصري والسعودي في مباراة كأس سوبر لوسيل، في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب لوسيل المونديالي.

وتشهد المباراة مواجهة تكتيكية من نوع فريد خارج الخطوط بين البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك والأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال.

ومن المتوقع أن يعتمد جيسوالدو فيريرا على اللعب بشكل متأخر في وسط ميدانه لإغلاق المساحات أمام الحلول الهجومية المتنوعة للهلال، ومن المنتظر أن يركز فيريرا بشكل كبير على الرقابة اللصيقة على الثنائي سلمان الفرج وكاريلو للحد من خطورة الهجمات الهلالية من منبعها.

ويعتمد البرتغالي فيريرا في هذا السيناريو الذي يبدو أكثر منطقية على التمريرات الطولية العميقة للمهاجم السريع سيف الجزيري وهي الطريقة التي يجيدها المهاجم التونسي.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: أحمد فتوح وإمام عاشور وزكريا الوردي

خط الهجوم: سيد عبد الله نيمار وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بعدما نجح في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني تواليًا، مدعومًا بحالة معنوية مرتفعة بعد تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول وهداف الدوري.

كما يملك الزمالك أفضلية معنوية بذكريات فوزه على الهلال في السعودية في كأس السوبر المصري السعودي 2018 بهدفين لهدف.