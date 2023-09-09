بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا» (رسمية)، التي أشارت إلى أنّ رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بعث هو الآخر، برقية تعزية إلى نظيره المغربي عزيز أخنوش، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.