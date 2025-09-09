 استشهاد طفلين فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 7:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

استشهاد طفلين فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 7:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 7:16 ص

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار واستشهدوا اثنين من الفتيان الفلسطينيين، يبلغان من العمر 14 عاما، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن فلسطينيين آخرين أصيبا خلال الحادث، أحدهما في حالة خطيرة.

وردا على سؤال ، صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بمراجعة التقرير.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من سكان المخيم كانوا يحاولون استعادة ممتلكاتهم من منازلهم عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال الضفة الغربية منذ بداية العام، مشيرة إلى أنها تستهدف "تنظيمات إرهابية" في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك