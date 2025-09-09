استشهاد طفلين فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار واستشهدوا اثنين من الفتيان الفلسطينيين، يبلغان من العمر 14 عاما، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن فلسطينيين آخرين أصيبا خلال الحادث، أحدهما في حالة خطيرة.

وردا على سؤال ، صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بمراجعة التقرير.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من سكان المخيم كانوا يحاولون استعادة ممتلكاتهم من منازلهم عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال الضفة الغربية منذ بداية العام، مشيرة إلى أنها تستهدف "تنظيمات إرهابية" في المنطقة.