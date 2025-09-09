ترامب يدعو أمير قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أكد ترامب خلال الاتصال، تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها، مشيراً إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

وثمن الرئيس الأمريكي الجهود الحثيثة التي يبذلها الأمير ودولة قطر في الوساطة، مؤكداً أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة.

كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا الأمير إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الأمير، أن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، محملاً تداعياته للكيان الإسرائيلي، الذي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها، معرباً عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه العادل.

وأكد في هذا السياق أن دولة قطر ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والمحافظة على سيادتها، وستواصل نهجها البنَّاء في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ونصرة القضايا الإنسانية العادلة بما يوطد دعائم الأمن والسلم الدوليين.