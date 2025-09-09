ضابط إسرائيلي: هجمات المقاومة كشفت فشل الجيش في حماية قواته

أقرّ ضابط كبير في جيش الاحتلال، بفشل الجيش في حماية جنوده وآلياته العسكرية في قطاع غزة من هجمات المقاومة المتكررة، وذلك بعد يوم من مقتل أربعة جنود داخل دبابة "ميركافا 4" بتفجير نفذته مجموعة مقاومة في جباليا شمال القطاع.

وقال قائد الفيلق الشمالي الأسبق في جيش الاحتلال، إيال بن رؤوفين، إن "الحدث خطير ويُعبّر بشكل حقيقي عن الواقع الذي يحارب فيه جيش كبير معاصر مجموعات صغيرة ضمن حرب العصابات"، متسائلًا: "كيف ينجح المهاجمون مرة بعد مرة في الوصول إلى الدبابات والصعود عليها وإلقاء العبوات على جنودنا؟ أين الدبابات المحيطة وأين دائرة الحماية؟!".

وأضاف رؤوفين، أن الحرب تحوّلت إلى "حرب سياسية" لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا أن "الجيش دخل إلى حرب لا تناسبه بل تناسب المستوى السياسي".

وأكد أن نتنياهو يدرك جيدًا نقاط ضعف الجيش لكنه يرفض الإصغاء للتحذيرات "لدوافع حزبية وسياسية داخلية".

واختتم قائلًا: "هذه الحرب التي بدأت بحدث فظيع قبل عامين سيئة للغاية بالنسبة لنا، والأسلوب الذي نعمل به في غزة يعمّق المأساة".