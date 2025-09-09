شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات الغاز بالمحافظة لضمان انتظام توزيع المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.

وفي بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أوضحت المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وبالتعاون مع مباحث التموين، نفذت حملة تموينية مكبرة في مركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 3 محطات وقود قامت بتجميع نحو 10,000 لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة، مشددة على ضرورة المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، حفاظًا على حقوق المواطنين.