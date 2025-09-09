سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن سلاح الجو نفذ هجومًا مُستهدفًا على القيادة العليا لحركة حماس.

وأضاف البيان، أن "أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم، قادوا ما سميت أنشطة إرهابية لحركة حماس لسنوات، وهم مسئولون مباشرةً عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر".

وزعم أنه قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.

ولفت البيان أن الجيش وجهاز الشاباك سيواصلان العمل بعزم للقضاء على حركة حماس.

وجاء البيان الإسرائيلي تزامنًا مع الانفجارات التي ضربت العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة 12 العبرية عن مسئول إسرائيلي قوله إن انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس.

كما أفاد موقع ‌‏أكسيوس، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل نفذت عملية اغتيال لقياديين بحركة حماس في الدوحة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض لحماس في العاصمة القطرية، مشيرًا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي جاء خلال اجتماع لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.