الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 11 ألف شخص جراء زلازل بأفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 11 ألف شخص تضرروا من سلسلة من الزلازل التي ضربت إقليم هرات بأفغانستان صباح أمس السبت.

وقالت منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مساء الأحد إن كل المنازل في 11 قرية على الأقل في أفغانستان تعرضت للتدمير جراء الزلازل.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم، على الرغم من أن السلطات الأفغانية ذكرت أن عدد القتلى تجاوز 2500، وفقا لوسائل الإعلام الأفغانية المحلية.

وأضاف المكتب أنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا والمنازل المتضررة مع الوصول إلى المناطق النائية واستكمال التقييمات للوضع".

أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم 5 ملايين دولار مساعدات طارئة اليوم الأحد. ووجهت نداء للتبرعات بعد فترة وجيزة من تقييم الاحتياجات.

وكان متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية قد قال في وقت سابق إن 13 قرية تدمرت بالكامل بسبب الزلازل التي وقعت أمس السبت، في حين تضرر آلاف الأشخاص.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا في الزلازل.

وأوضح المسؤول أن حصيلة القتلى أولية ؛ حيث أن رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ثمان هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة صباح أمس السبت. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 6ر4 و 3ر6 على مقياس ريختر. ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات. كما شُعر بقوة الهزات في إيران.

وتحدث الذين زاروا منطقة الكوارث في إقليم هيرات بأفغانستان، المتاخم لإيران عن وضع " لا يطاق" والافتقار لتسهيلات خاصة بالمساعدة.

قال شهود عيان إن عددا قليلا للغاية من الأشخاص نجوا من القرى المتضررة.

وقد استقبلت أكبر مستشفى في عاصمة إقليم هيرات نحو 200 قتيل و700 مصاب، وفقا لمصادر طبية.