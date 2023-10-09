زاهي حواس: مصر حكمت العالم قديما بالحق والعدل

قال زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، إن مصر قديما حكمت العالم كله بالحق والعدل والعلم، وأنه تم الكشف عن أهم الأطباء في مصر في منطقة سقارة اسمه "كار"، أخذ امنحتب رمزا له في الطب.

جاء ذلك خلال احتفال منح منظمة الصحة العالمية، مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي، وذلك بسفح الأهرامات، وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزراء الصحة العرب والأجانب، وسفراء الدول.

وأكد حواس أن مقبرة "كار"، تم العثور فيها علي أدوات الطب، وتعد أول أداة في العالم متخصصة في هذا المجال، حيث إن مصر عرفت الطب منذ 4 آلاف سنة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، تسلم شهادة منظمة الصحة العالمية "الذهبية"، بخلو مصر من فيروس سي، وذلك نتاج نجاح المبادرة المصرية 100 مليون صحة، بعد أن كانت مصر في "المربع الأحمر" من حيث معدلات الإصابة.