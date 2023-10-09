كسرت صافرات الإنذار من الغارات الجوية، الصمت الصباحي في جميع أنحاء إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وعاد نظام القبة الحديدية، أحد أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم "كما تروج لها إسرائيل"، إلى العمل مرة أخرى بعد أن واجه هجوم غير مسبوق من صواريخ حماس، ضمن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام منذ السبت 7 أكتوبر.

* ماذا فعلت حماس للهجوم على القبة الحديدة؟

وجد نظام الدفاع الجوي نفسه شبه محاصرا بعد وابل من صواريخ حماس، فمنذ عدة سنوات، تحاول الحركة العثور على نقطة ضعف في نظام القبة الحديدية، ولقد نجحوا إلى حد كبير في القيام بذلك من خلال إغراق النظام بهجوم صاروخي (إطلاق عدد من الصواريخ المكثفة في فترة زمنية قصيرة)، مما يجعل من الصعب على نظام التحكم اعتراض جميع الأهداف.. هذه المرة، أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ في 20 دقيقة فقط، بحسب NTDV.

وتعمل حماس باستمرار على تطوير تكنولوجيا الصواريخ الخام الخاصة بها، وعلى مر السنين قامت بزيادة نطاقها لتغطية المدن الكبرى في إسرائيل بما في ذلك تل أبيب، فالصاروخ الذي تطلقه حماس أرخص بكثير من صاروخ تامير الذي تطلقه القبة الحديدة لاعتراضه، وهي وسيلة دفاع مهمة لإسرائيل لأنها تساعد على حمايتها وإنقاذ أرواح مواطنيها.

* ما هو نظام القبة الحديدية؟

هو نظام دفاع جوي أرض - جو قصير المدى منتشر في عدة أجزاء من البلاد لمواجهة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون وقذائف المدفعية والمركبات الجوية بدون طيار على مسافة قصيرة.

يصل مدى نظام الدفاع الجوي إلى حوالي 70 كم، ويتكون من 3 مكونات مركزية تشكل وحدة واحدة، وهي: رادار الكشف والتتبع وإدارة المعركة والسيطرة على الأسلحة وقاذفة الصواريخ المسلحة بـ20 صاروخ تامير.

ويحرس هذا النظام إسرائيل منذ عام 2011، حيث دفعت هجمات 2006، إسرائيل، إلى تطوير نظام دفاع جوي خاص بها، بعد الصراع في لبنان عندما أطلق حزب الله آلاف الصواريخ، وهوجمت عدة مناطق شمالية بما في ذلك حيفا، مما أسفر عن مقتل الكثيرين.

* كيف تعمل القبة الحديدية؟

عندما يطلق صاروخ باتجاه إسرائيل، يكتشف رادار الكشف والتتبع المسار القادم وينقل المعلومات إلى نظام التحكم في الأسلحة، الذي يجري حسابات سريعة ومعقدة للكشف عن المسار والسرعة والهدف المتوقع للصاروخ.

إذا تم توجيه الصاروخ القادم نحو منطقة مأهولة بالسكان أو منشأة استراتيجية، فإن منصة الإطلاق تطلق صاروخ تامير تلقائيًا ويتم تدمير الصاروخ في الجو لتحييد التهديد. وتتكون البطارية الواحدة من 3 إلى 4 قاذفات، وتمتلك إسرائيل ما لا يقل عن 10 قاذفات، وتدعي الشركة المصنعة لنظام القبة الحديدية - نظام رافائيل للدفاع المتقدم، أنها حققت معدل نجاح يصل إلى 90%.