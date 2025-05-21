رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا

أكد ثروت سويلم، رئيس رابطة الأندية المحترفة أن نادي بيراميدز فرّط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما لم يوافق مسئولوه على حضور الاجتماع مع الأندية.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر تو: "أتمنى أن يحقق بيراميدز بطولة أفريقيا لأنه يمثل مصر".

وأضاف: "لست مع تأجيل أي مباراة أخرى في بطولة الدوري، وأريد أن أقول إن مجلس إدارة الرابطة لا يتدخل في عمل لجنة المسابقات".

وتابع: "كانت هناك حالة كان من الممكن فيها أن نؤجل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، وهي أن كان حضور أحد مسئوليه للاجتماع، وطلب ذلك أمام جميع الأندية".

وأكمل": "مثلما صوتت الجمعية العمومية على إلغاء الهبوط كنا سنتخذ قرارا في موقف تأجيل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا أيضًا".

وأتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد أي تعنت ضد بيراميدز إطلاقًا، وعندما نتهم الناس لابد أن يكون هناك أدلة وأساليب للهجوم سواء على الرابطة أو اتحاد الكرة".