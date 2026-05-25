مي عبدالحميد: لن يمر عام دون طرح 100 ألف وحدة سكنية على الأقل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الرابع عشر ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 1» واجه فترات اقتصادية صعبة، من بينها انتشار جائحة كوفيد-19، وهو ما دفع الصندوق إلى منح مهل للمقاولين.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الأحد، أن مدة تنفيذ المشروع كانت 3 سنوات، لكنها تزامنت مع ظروف استثنائية، موضحة: «لما جه في وسطهم 18 شهر مدة للمقاولين، 6 في 6 في 6، ما هي الإجراءات الاحترازية قعدت شوية، مع تعويم، فالموضوع طول.. أعتقد أن إن شاء الله ده مش هيتكرر تاني».

وأكدت اكتمال نحو 72% من وحدات الإعلان الرابع عشر، بإجمالي يقارب 146 ألف وحدة، مشيرة إلى العمل على الانتهاء من الـ58 ألف وحدة المتبقية بنهاية العام الجاري.

وأوضحت أن المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا منذ توليها الوزارة، قائلة: «معالي الوزيرة من أول ما جت ده أهم ملف بالنسبة لها.. الإعلان الـ14».

وردًا على التساؤلات بشأن التباطؤ في طرح إعلانات الإسكان، قالت: «الناس لما بنطرح كتير بيقولوا بتطرحوا كتير ومبتسلموش القديم ليه»، مضيفة أن الصندوق يعمل حاليًا على تسليم جميع الحاجزين في الإعلانات السابقة.

وتابعت: «الدنيا ماشية بنفس المعدل.. إحنا مفيش سنة هتمر من غير ما نطرح على الأقل 100 ألف وحدة سكنية، لن نقل عن هذا، ولما يدخل معانا القطاع الخاص يزود فوق الرقم ده».

وتطرقت إلى أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة لمشروعات الإسكان، موضحة أن من بينها إخفاء بعض المواطنين دخولهم الحقيقية، أو امتلاك وحدات سكنية أخرى، معلقة: «هما دول النقطتين الأساسيتين للرفض».

وذكرت أن القانون يمنح الصندوق الحق في متابعة الوحدات طوال مدة التمويل، البالغة 20 عامًا، قائلة: «لو اكتشفنا إنه قدم أي معلومات مزورة في أي وقت، هنسحبها منه وهنعمل ضده إجراءات أكيد يعني».

وأوضحت أن الصندوق نسق مع وزارة الكهرباء بشأن استخراج إفادات للمواطنين الذين رُفضت طلباتهم بسبب امتلاك عدادات في شركات أخرى، قائلة: «بتقدر تروح شركة كذا دي تجيب منها إفادة.. هل العداد ده سكن إيجار ولا سكن تمليك».

وأشارت إلى رصد بعض صور التحايل في هذا الملف، من بينها التنازل عن العدادات خلال فترة الإعلان، قائلة: «في ناس أثناء الإعلان بتتنازل عن العدادات، ودي صورة من صور التحايل، أكيد مش هنسيبها».