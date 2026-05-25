أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اكتمال حجز حوالي 16 ألف رأس ماشية بين الأبقار والجاموس، وفّرتها الوزارة للأضحية بمنافذها المختلفة، معلقًا: «دي عجول بلدية مش مستوردة».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى زيادتهم كميات اللحوم بجميع منافذ الوزراة بالمحافظات، والتي تتراوح أسعارها بين الـ320 جنيهًا و370 جنيهًا، معلقًا: «كلها عجول صغيرة وعليها الختم المستدير وذات جودة عالية».

وقال إن للوزارة منافذ بجميع المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الشوادر المُقامة بمحطات البحوث، معلقًا: «أي مكان خاص بوزارة الزراعة بنوفر فيه منفذ».

وأشار إلى كثافة الإقبال على هذه المنافذ، مؤكدًا: «اللحوم اللي بتنزل في فترة العيد بتكون ذات جودة عالية جدًا لأن طبعًا دا بيبقى موسم للحوم».

وذكر أن اللحوم المتوافرة على مدار العام تكون أكبر سنًا وأرخص، وتتراوح أسعارها بين الـ280 جنيهًا وحتى الـ350 جنيهًا، قائلًا: «في العيد بنذبح عجول صغيرة.. دا عيد اللحمة أصلا».