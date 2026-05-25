قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق في حالة «تغذية كاملة»، سواء فيما يتعلق بتوافر السلع، واستقرار الأسعار؛ نتيجة لتعاون الدولة مع التجار، وزيادة الرقابة مؤخرًا.

وأكد المنوفي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، وفرة السلع الأساسية والغذائية بالأسواق بالإضافة إلى مستلزمات العيد، مضيفًا: «مفيش أي مؤشرات لنقص أي سلعة بل بالعكس هناك ضخ يومي لكميات كبيرة».

وأوضح النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة «أهلا بالعيد»، والتي استهدفت تخفيف العبء عن المواطنين، عبر تقديم تخفيضات حقيقية على السلع خلال موسم العيد.

وأشار إلى أن كميات اللحوم التي طرحتها الحكومة في الأسواق تُحدث توازنًا في الأسعار، مؤكدا وفرتها داخل المجمعات الاستهلاكية، معلقًا: «السنة دي غير كل سنة وزارة التموين ضخت كميات كبيرة بقالها أكثر من أسبوعين قبل العيد».

وذكر أن وزارة التموين ضخت كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية وبالأسواق، معلقًا: «النهاردا مفيش أي مجمع مفهوش لحمة».

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن بعض التجار بالسوق الحر نفذوا مبادرات بأسعار مخفضة عن الأسعار العادية، قائلًا: «حتى في السوق الحر في أسعار أفضل من الأيام العادية».