السفير محمد العرابي: إنهاء العمليات العسكرية في إيران يحسب انتصارا لـ واشنطن وطهران

قال السفير محمد العرابي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المرحلة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستطول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، قائلا: «الفترة الجاية هتكون فترة طويلة وفيها مفاوضات وأخذ ورد وأفكار هتطرح وأفكار هتتسحب وهيكون في تشدد من أحد الأطراف وطرف آخر يحاول إن هو يكسب الوقت»، حسب تعبيره.

وقال إن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني لم يتوصلا لاتفاق بعد، ولكن هناك توجهًا عامًا لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء المفاوضات، معلقًا: «دا هيدي الإحساس بالانتصار للطرفين».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إعادة كسب ثقة الدول العربية المتضررة من هذه الحرب، أو الفاعلة بها، قائلًا: «هو محتاج إن هو تاني يعيد الثقة في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وبسرعة لأن في النهاية هو لم يقضي على إيران».

وذكر أنها المرة الأولى لمشاركة إسرائيل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية داخل الإقليم، ما زاد من تعقيد الموقف.

ورأى أن الحديث الأمريكي الحالي عن الاتفاقيات الإبراهيمية التي وقعتها عدد من الدول العربية مع إسرائيل، لا يزال مبكرًا، قائلًا: «أعتقد بينظر الآن إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب وبقاء إيران دولة إلى حد ما مش هتكون بنفس القوة».

وأكد أن إيران لم تتفكك بعد، رغم الضعف الكبير في إمكانيتها سواء العسكرية أو الاقتصادية، وأنها تهدف لتحقيق نفوذ إقليمي، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إعادة التوازن للإقليم مرة أخرى.

وأوضح أن المحاولات الأمريكية لتحقيق التوازن في الإقليم جاءت بعد أن أصبحت إسرائيل عبئًا عليها، قائلًا: "دلوقتي بيعيد التوازن مرة أخرى في الإقليم بإعطاء دفعة لأن إسرائيل أصبحت مضرة للولايات المتحدة في المرحلة الحالية، أصبحت دولة عبء على أمريكا".