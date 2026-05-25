صعود أسواق الأسهم الآسيوية وسط آمال بانتهاء حرب إيران

دفعت الآمال في انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسواق المال في آسيا إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجعت أسعار النفط بشدة، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي للأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي جديد.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بأكثر من 4% إلى 40ر99 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه كبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في تحقيق اختراق كبير في محادثات السلام مع إيران.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له تروث سوشيال مساء أمس الأحد "المفاوضات تتقدم بطريقة منتظمة وبناءة، وأبلغت ممثليني بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق لا يخدم مصالحنا في هذا الوقت"، مشيرا إلى المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب مع إيران.

ورغم تصريحات ترامب الحذرة، ارتفع مؤشر نيكاي225 إلى أكثر من 65 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

وبعد حوالي ساعة ونصف الساعة من بدء التداول ارتفع المؤشر بمقدار 20ر1992 نقطة أي بنسبة 15ر3% إلى 27ر65331 نقطة.