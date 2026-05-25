روبيو: سنجد طريقة أخرى للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة ​إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها "بطريقة أخرى"، وذلك في وقت قللت فيه واشنطن من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ ‌قبل ثلاثة أشهر.

وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في "البدائل"، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف روبيو: "هناك شيء قوي جدا مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق... وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك"، وفقاً لوكالة رويترز.

وكتب ترامب أمس ​على منصة تروث سوشال أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز "سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه".

وأضاف: "يجب ​على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح".

ولم يصدر أي رد بعد من الحكومة الإيرانية. لكن وكالة تسنيم للأنباء، التي لها صلة ⁠بالحرس الثوري، ذكرت أن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بنودا من اتفاق محتمل، منها مطلب طهران بالإفراج عن الأموال المجمدة.

وتراجعت أسعار النفط ستة بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين ​اليوم الاثنين مع تزايد التفاؤل حيال اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.

وأثار ترامب هذه التوقعات عندما قال يوم السبت إن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على ​مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب.

ولا يزال الجانبان على خلاف حول عدد من القضايا الشائكة، مثل طموحات إيران النووية وحرب إسرائيل في لبنان ومطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات بنوك ​أجنبية.