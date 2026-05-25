الخدمات البيطرية: رقابة مزدوجة على اللحوم المستوردة قبل طرحها بالأسواق

قالت الدكتورة إيناس طنطاوي مفتش أول بالإدارة العامة على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن اللحوم المستوردة تخضع لرقابة مزدوجة بينهم وبين الإدارة العامة للحجر البيطري والفحوص.

وأضافت إيناس طنطاوي، خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الإدارة العامة للحجر البيطري والفحوص مسئولة عن فحص اللحوم المستوردة والرقابة عليها فيما يتعلق بمتابعة الشهادات الصحية، والموقف الوبائي للدول المصدرة، بالإضافة إلى سحب عينات منها للفحص المعملي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القياسية المصرية قبل السماح بخروجها من المنافذ المختلفة.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسئولة عن الإشراف والتفتيش والرقابة البيطرية على اللحوم، وتتبع مصادرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنهم يُرسلون لجانا بيطرية مختصة لمعاينة أماكن ذبحها دوليًا، والتأكد من توافقها مع المقايس المصرية والشرعية للاستيراد.

وأشارت إلى أنهم مسئولون عن تتبع المنتجات بالأسواق وطرق حفظها وتداولها، مضيفة أن هناك لجنة مختصة من الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية لفحص اللحوم بالأسواق.

وذكر أن اللحوم الهندية أقل جودة يليها اللحوم البرازلية والأمريكية، مضيفة: «على حسب نوع اللحوم والقطعيات كمان بتفرق على فكرة».

ونوّهت إلى أن استيراد الرؤوس الحية بغرض الذبح الفوري محليًا، يجري داخل مجازر حدودية تحت إشراف طبي وصحي، وتُختم بختم مميز سداسي بنفسجي اللون، قائلة: «دي عبارة عن بكرة علشان نميز إن دي لحوم سوداني مبردة».