الإثنين 25 مايو 2026 12:05 م القاهرة
وصول أول ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران إلى اليابان

طوكيو - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 10:36 ص

وصلت ناقلة نفط يابانية إلى اليابان، اليوم الاثنين، لتكون بذلك أول ناقلة نفط تصل إلى البلاد بعد عبورها مضيق هرمز عقب اندلاع حرب إيران، التي فرضت قيودا مشددة على حركة الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي بالنسبة للطاقة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة القول، إن ناقلة النفط التابعة لشركة "إيديميتسو كوسان" لتكرير النفط، حملت مليوني برميل من النفط الخام، بما يعادل نحو 80% من الطلب المحلي اليومي، إلى مقاطعة آيتشي في وسط اليابان.

وذكرت المصادر أن طاقم الناقلة، الذي يضم ثلاثة يابانيين، بصحة جيدة.

جدير بالذكر أنه بعد أن قامت إيران بإغلاق المضيق فعليا، طلبت الحكومة اليابانية من إيران ضمان حرية المرور الآمن عبر الممر الاستراتيجي للسفن من جميع الدول. ولا تزال هناك العديد من السفن العالقة في الخليج.


