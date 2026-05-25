ميرور: العناق الجاف بين صلاح وسلوت يلخص مشهد النهاية في ليلة وداع أنفيلد

سلطت صحيفة “ميرور” الإنجليزية الضوء على عناق محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمدير الفني آرني سلوت، خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكانت مواجهة برينتفورد هي الأخيرة لمحمد صلاح وآندي روبرتسون بقميص ليفربول، بعدما قدّم الثنائي سنوات طويلة من العطاء والنجاح والتتويج بالبطولات مع “الريدز”.

وكشفت صحيفة "ميرور" عن كواليس لافتة في ليلة وداع النجم المصري لملعب أنفيلد، مؤكدة أن اللحظة التي جمعته بالمدرب آرني سلوت عقب استبداله حملت دلالات خاصة، حيث أوضحت أن اللقاء بينهما اقتصر على مصافحة عابرة وعناق رمزي من طرف واحد، في مشهد عكس جانبًا مختلفًا خلف الأجواء الاحتفالية.

وأضاف التقرير أن هذه اللقطة جاءت مباشرة بعد مشهد عاطفي مؤثر، شهد قيام زملائه بتنظيم ممر شرفي لتوديعه، وسط تصفيق حار من الجماهير، قبل أن يتجه صلاح لتقبيل أرضية ملعب أنفيلد في مباراته الأخيرة أمام برينتفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح، الذي صنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء، يغادر ليفربول قبل عام من نهاية عقده، مؤكدة أنه لا يزال قادرًا على تقديم المزيد في الملاعب، وأن نادياً آخر غير ليفربول سيتذوق الآن طعم الاستفادة من قدراته.